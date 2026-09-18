Malu Mader, Xamã e mais: famosos se unem em campanha pró-Lula - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo que circula nas redes sociais reúne artistas de diferentes áreas em uma manifestação pública de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A publicação é acompanhada da mensagem “Bora Lula” e reúne nomes como Xamã, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sophie Charlotte, Jota.Pê, Malu Mader, Leona Cavalli, Giovanna Nader, Paulinho da Viola, Zélia Duncan, Maria Flor, Betty Gofman, Fernanda Abreu, Duda Beat, Paula Bulamarqui, Tony Bellotto e Enrique Díaz.

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A nova mobilização se soma a outras manifestações públicas de integrantes da classe artística favoráveis à candidatura de Lula.

Entre os nomes que participaram de ações recentes estão Maria Bethânia, Caetano Veloso e Chico Buarque, além de atores e músicos que têm aparecido em iniciativas relacionadas à campanha.

A relação entre o petista e artistas da música, do cinema e da televisão, porém, não é recente. Na eleição presidencial de 1989, Lula recebeu apoio de diversas personalidades da cultura durante a disputa que marcou a primeira eleição direta para presidente após a ditadura militar.

Naquele ano, artistas participaram de materiais da campanha e da gravação de “Lula lá”, jingle composto por Hilton Acioli.