Nexus/BTG: Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro e Caiado no 2º turno

Levantamento quantitativo ouviu pouco mais de dois mil eleitores por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto - (crédito: AFP via Getty Images)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), nas simulações de segundo turno da pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (17/8).

Os resultados mostram um cenário de disputa apertada nas simulações de segundo turno, com Lula numericamente à frente dos dois adversários, mas sem vantagem suficiente para superar a margem de erro. No caso de Flávio Bolsonaro, a diferença em relação ao presidente também se manteve estável em comparação com a pesquisa anterior.

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Lula X Flávio Bolsonaro

Na disputa com Flávio, Lula tem 47% das intenções de voto, ante 44% do senador. Já no confronto com Caiado, o presidente soma 45%, enquanto o ex-governador chega a 42%.

A diferença de três pontos percentuais entre Lula e Flávio está dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. Em relação à rodada anterior, os dois candidatos mantiveram seus percentuais: Lula continua com 47%, e Flávio, com 44%.

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Nesse cenário, 8% dos entrevistados dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois candidatos. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Lula x Ronaldo Caiado

A disputa entre Lula e Ronaldo Caiado também apresenta estabilidade em relação ao levantamento anterior. O presidente registra 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás chega a 42%.

Como a distância entre os candidatos é de três pontos percentuais, o resultado também configura empate técnico. Na pesquisa anterior, os dois haviam obtido exatamente os mesmos percentuais.

Nesse cenário, 11% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Lula x Romeu Zema

A situação é diferente na simulação com Romeu Zema (Novo). Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 41%, uma diferença de cinco pontos percentuais.

O presidente oscilou negativamente em um ponto em comparação com a pesquisa anterior, quando tinha 47%. Zema, por sua vez, passou de 40% para 41%.

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Brancos, nulos e eleitores que não escolheriam nenhum dos dois representam 11% nesse cenário. Outros 2% não souberam ou não responderam.



Lula x Renan Santos

Na simulação de segundo turno contra Renan Santos (Missão), coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o adversário soma 36%.

O presidente oscilou positivamente um ponto percentual em relação à rodada anterior, quando tinha 46%. Renan Santos, por outro lado, passou de 37% para 36%.

A parcela de entrevistados que optaria pelo voto branco, nulo ou por nenhum dos candidatos é de 14%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Dados técnicos

A pesquisa quantitativa foi realizada pela Nexus por telefone, por meio de entrevistas assistidas por computador (CATI), entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026. Ao todo, foram ouvidos 2.003 eleitores.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Para a definição da amostra, a Nexus estabeleceu cotas de sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. Devido ao arredondamento dos percentuais, a soma dos resultados pode variar de 99% a 101%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03317/2026.