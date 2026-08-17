Nexus/BTG: Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro e Caiado no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), nas simulações de segundo turno da pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (17/8).
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Os resultados mostram um cenário de disputa apertada nas simulações de segundo turno, com Lula numericamente à frente dos dois adversários, mas sem vantagem suficiente para superar a margem de erro. No caso de Flávio Bolsonaro, a diferença em relação ao presidente também se manteve estável em comparação com a pesquisa anterior.
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Lula X Flávio Bolsonaro
Na disputa com Flávio, Lula tem 47% das intenções de voto, ante 44% do senador. Já no confronto com Caiado, o presidente soma 45%, enquanto o ex-governador chega a 42%.
A diferença de três pontos percentuais entre Lula e Flávio está dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. Em relação à rodada anterior, os dois candidatos mantiveram seus percentuais: Lula continua com 47%, e Flávio, com 44%.
Nesse cenário, 8% dos entrevistados dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos dois candidatos. Outros 1% não souberam ou não responderam.
Lula x Ronaldo Caiado
A disputa entre Lula e Ronaldo Caiado também apresenta estabilidade em relação ao levantamento anterior. O presidente registra 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás chega a 42%.
Como a distância entre os candidatos é de três pontos percentuais, o resultado também configura empate técnico. Na pesquisa anterior, os dois haviam obtido exatamente os mesmos percentuais.
Nesse cenário, 11% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Lula x Romeu Zema
A situação é diferente na simulação com Romeu Zema (Novo). Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 41%, uma diferença de cinco pontos percentuais.
O presidente oscilou negativamente em um ponto em comparação com a pesquisa anterior, quando tinha 47%. Zema, por sua vez, passou de 40% para 41%.
Brancos, nulos e eleitores que não escolheriam nenhum dos dois representam 11% nesse cenário. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Lula x Renan Santos
Na simulação de segundo turno contra Renan Santos (Missão), coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o adversário soma 36%.
O presidente oscilou positivamente um ponto percentual em relação à rodada anterior, quando tinha 46%. Renan Santos, por outro lado, passou de 37% para 36%.
A parcela de entrevistados que optaria pelo voto branco, nulo ou por nenhum dos candidatos é de 14%. Outros 3% não souberam ou não responderam.
Dados técnicos
A pesquisa quantitativa foi realizada pela Nexus por telefone, por meio de entrevistas assistidas por computador (CATI), entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026. Ao todo, foram ouvidos 2.003 eleitores.
O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
Para a definição da amostra, a Nexus estabeleceu cotas de sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. Devido ao arredondamento dos percentuais, a soma dos resultados pode variar de 99% a 101%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03317/2026.
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