Defesa de Vorcaro pede ao STF adiamento de depoimento

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal (PF). A manifestação foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, que assumiu a relatoria do caso.
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Os advogados alegam que ainda não tiveram acesso à íntegra do material do processo e pedem que, após receberem os dados da PF, tenham pelo menos 10 dias úteis para analisar os documentos.
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A defesa sustenta que nenhuma das opções de data para a oitiva apresentadas, incluindo a prevista para esta quinta-feira (24/9), garante tempo suficiente para preparar o depoimento de Vorcaro, já que a Polícia Federal não encaminhou uma cópia completa dos autos.
A equipe jurídica reforça que os pedidos de adiamento não buscam impedir a realização da oitiva e que o ex-banqueiro tem “total interesse em prestar seu depoimento”.
A defesa também cita a Súmula Vinculante 14 do STF, que garante ao advogado o direito de acessar todas as provas já documentadas em investigações policiais ou criminais que sejam relevantes para a defesa do cliente.
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