Declaração de Flávio sobre avião de Vorcaro volta a circular após reportagem

Segundo a Piauí, Flávio, o senador, a espossa e as duas filhas viajaram em janeiro de 2025 em um Legacy 650, de prefixo PP-NLR. O voo teria partido de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com destino a Brasíli - (crédito: Agência Senado)

Uma declaração do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na qual afirmou nunca ter viajado em um avião de Daniel Vorcaro, voltou a circular nas redes sociais após uma reportagem da revista piauí apontar que o senador usou, em janeiro de 2025, uma aeronave que tinha o ex-banqueiro entre seus cotistas.

“Você não vai me ver viajando para Londres, Estados Unidos, para Paris, para tudo que é lugar. Nunca entrei em avião do Vorcaro”, disse Flávio durante um encontro com mulheres em Brasília, em julho, ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

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Segundo a Piauí, Flávio, o senador, a esposa e as duas filhas viajaram em janeiro de 2025 em um Legacy 650, de prefixo PP-NLR. O voo teria partido de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com destino a Brasília.

À época da viagem, Vorcaro detinha um terço das cotas do avião por meio da Prime You, empresa da qual era sócio. O jato voltou a ser usado meses depois, em agosto, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e por sua mulher.

Outro cotista era o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio e investigado no caso envolvendo fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Tomaz também estava no voo.

Tomaz afirmou que o transporte de Flávio ocorreu como uma cortesia privada, sem cobrança. Segundo o advogado, sua participação no avião estava estruturada por meio de uma empresa sediada na Ilha da Madeira.

Ele também declarou ter tomado conhecimento posteriormente da participação de Vorcaro na estrutura relacionada à aeronave e ter iniciado medidas para encerrar o vínculo contratual.

Após ser procurado, Flávio Bolsonaro afirmou, em uma publicação nas redes sociais, que a informação que tinha era de que o avião pertencia a Willer Tomaz. Também disse que, caso a situação ocorresse atualmente, teria viajado no avião de Moraes.