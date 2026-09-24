Celina é a principal beneficiada com saída de Arruda, avalia CEO da Opinião

Alexandre Garcia afirmou que a participação do presidente Lula de forma mais efetiva, pedindo votos para Leandro Grass, tende a aumentar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O CEO da Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, afirmou que, com a saída de José Roberto Arruda (PSD) da disputa pelo governo do Distrito Federal, parte dos eleitores tende a migrar para outros candidatos, como Paula Belmonte (PSDB) e Leandro Grass (PT). Segundo ele, uma parcela significativa também deve optar por Celina Leão (PP), que seria a principal beneficiada pela saída de Arruda.

“A gente percebe que, com a saída de Arruda, Celina cresce aproximadamente cinco pontos percentuais, portanto acima da margem de erro”, disse nesta quinta-feira (24/9), em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília.

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O especialista avaliou que a percepção sobre o governo de Celina Leão dificulta a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. “Na nossa última rodada, o percentual dos que aprovam e dos que desaprovam se igualou na casa dos 43%, consolidando essa tendência de queda”, explicou aos jornalistas Denise Ruthenburg e Carlos Alexandre de Souza.

Sobre um possível segundo turno no DF, Alexandre Garcia afirmou que a participação do presidente Lula de forma mais efetiva, pedindo votos para Leandro Grass, tende a aumentar. Segundo o especialista, Grass tem capacidade de superar a votação obtida na eleição passada. Apesar disso, Garcia avalia que Celina Leão aparece em uma posição de vantagem no cenário analisado.

O CEO destacou a diferença entre a escolha para o Palácio do Buriti e as disputas por cargos nacionais e legislativos no DF. Segundo Garcia, enquanto a votação para presidente e Senado é mais influenciada por questões ideológicas, a disputa local é movida pela avaliação da gestão.

“Para governador, a reflexão é diferente. O eleitor busca um indivíduo que tenha um perfil de gestão. A preocupação na escolha do governador é aquela que tem mais capacidade para gerir os problemas da cidade, muito menos preocupado com a questão ideológica”, concluiu.

A pesquisa foi realizada presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores de 16 anos ou mais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-03622/2026. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Assista à entrevista na íntegra:

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves