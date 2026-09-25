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Flávio volta a negar retirada do título de Padroeira de Nossa Senhora Aparecida

O candidato afirmou que as informações veiculadas pela internet são falsas e criticou a repercussão do tema

Evangélico, o candidato à Presidência pelo PL afirmou que respeita todas as religiões - (crédito: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)
Evangélico, o candidato à Presidência pelo PL afirmou que respeita todas as religiões - (crédito: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a criticar, nesta sexta-feira (25/9), a disseminação de informações falsas de que apoiaria um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A alegação circulou nas redes sociais na quarta-feira (23) e também foi mencionada em um programa de televisão.

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O senador disse que a informação veiculada pela GloboNews era falsa e afirmou aguardar um posicionamento da emissora reconhecendo o erro. “É uma mentira que eu teria apoiado algum projeto que fosse retirar Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. Jamais faria isso”, declarou Flávio.

Evangélico, o candidato à Presidência pelo PL também afirmou que respeita todas as religiões e voltou a criticar o presidente Lula por uma declaração feita na semana passada, quando o petista questionou o celibato na Igreja Católica.

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“Agora, não dá para vocês acreditarem que o Lula virou cristão agora, né? É sempre a cada quatro anos que ele vira cristão e frequenta igreja. Comigo, não. Eu vivo isso, respeito todas as religiões. Jamais vou falar para a Igreja Católica a forma como os padres têm ou não de conduzir a sua igreja. Isso não é papel do Estado se meter na igreja, como o Lula faz”, completou.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 25/09/2026 14:17
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