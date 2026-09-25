InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Qual o dia e horário do debate presidencial da TV Globo? Veja detalhes

Presidenciáveis serão reunidos três dias antes da ida dos eleitores às urnas

Sem Lula e Flávio Bolsonaro, os debates ainda importam? O que dizem os especialistas - (crédito: BBC Geral)
Sem Lula e Flávio Bolsonaro, os debates ainda importam? O que dizem os especialistas - (crédito: BBC Geral)

A TV Globo marcou o debate presidencial em alusão às eleições de 2026 para a próxima quinta-feira (1°/10), apenas três dias antes da ida dos eleitores às urnas eleitorais para o primeiro turno. O programa irá ao ar às 21h20, logo depois do Jornal Nacional, e terá previsão de término às 0h40 (duração de 3h20 de duração). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O horário, para este ano, foi antecipado. Ao contrário das últimas edições, em que era realizado após a novela das 21h, começará mais cedo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da CNN, a emissora chamou apenas quatro presidenciáveis. Tornou obrigatório o convite a apenas candidatos de partidos e federações com cinco ou mais parlamentares eleitos em 2022. Portanto, apenas Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) foram chamados. Romeu Zema (NOVO) e Renan Santos (MISSÃO) não foram incluídos.

Ainda não há confirmações sobre presenças ou ausências. No entanto, em caso de faltas ou abstenções, um substituto deverá ser apontado. Em 2022, a emissora chamou sete candidatos. 

Saiba Mais

 

 


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/09/2026 19:17 / atualizado em 25/09/2026 19:17
x