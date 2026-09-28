Rejeição a Lula cai na Quaest, mas segue empatada com a de Flávio Bolsonaro

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 55% para 54% em uma semana, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28. O senador Flávio Bolsonaro (PL) manteve uma rejeição de 56% no mesmo período.
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Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição. Na pesquisa do dia 21, 56% afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula. Os dois estavam tecnicamente empatados, devido à margem de erro de dois pontos percentuais.
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O levantamento da Quaest é o primeiro após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. A pesquisa medirá, em parte, os efeitos da medida.
Contratado pelo jornal "O Globo" e pela "TV Globo", o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.