Nikolas chama Marília Campos de "Dilma 2.0" e critica Aécio Neves

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou a ex-prefeita de Contagem e candidata ao Senado Marília Campos (PT) de “Dilma 2.0” e avaliou a queda de popularidade da candidata, como a ex-presidenta teve em 2018, como uma possibilidade de não ser eleita no pleito de 4 de outubro. A afirmação foi feita em um vídeo publicado por ele nas redes sociais, nesta segunda-feira (28/9), no qual também criticou a candidatura de Aécio Neves (PSDB) e defendeu as apostas do Partido Liberal e do Partido Novo para as duas vagas no Senado.

No vídeo, Nikolas criticou que a petista por ser contra a anistia aos envolvidos aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a redução da maioridade penal, o porte de arma, e ser a favor da regulamentação das redes sociais para proibir as fake news.

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“Não existe petista boazinha. Votar na Dilma 2.0 é votar em [Alexandre de] Moraes. Ou você acha que ela vai votar a favor do impeachment do Moraes?”, questionou Nikolas.

O candidato também criticou a candidatura de Aécio, ex-governador de Minas Gerais que também participa da disputa. “Votar em Aécio é votar no Gilmar Mendes. Sim, aquele mesmo que agora disse que até a máfia tem ética”, afirmou.

O parlamentar seguiu citando o voto do magistrado pelo arquivamento de inquérito contra Aécio em 2018 e da investigação sobre supostos repasses da Odebrecht ao parlamentar, em 2021. “É isso que você quer ter para Minas? Eu tenho certeza que não”, afirma o deputado.

Nikolas disse no vídeo afirmando que é preciso que o eleitorado “eleja senadores que vão votar para tirar Moraes do STF, reduzir a maioridade penal, corrigir as injustiças do dia 8, lutar para proteger a família e votar para punir criminosos, seja de facção ou de toga”. O deputado pediu voto para o candidato do PL, Domingos Sávio, e para a aposta do Novo, Marco Antônio Costa, conhecido como “Superman”.

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“O voto dura segundos. A consequência dele dura oito anos. Depois da urna, não adianta dizer que não sabia, que não pesquisou, ou que não imaginava como aquele senador votaria”, afirmou o parlamentar. “Minas já surpreendeu o Brasil nas urnas. Minas decide por Minas. E as decisões de Minas decidem o Brasil”, concluiu Nikolas, que é candidato à reeleição.

Última pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (28/9), mostra Marília à frente da disputa ao Senado, com 19% das intenções de voto. O segundo lugar é disputado por Domingos Sávio e Carlos Viana (PSD), que têm 16% das sinalizações. Na sequência, Aécio Neves registra 12%, seguido por Marcelo Aro (PP), com 11%, e Áurea Carolina (Psol), com 8%. Marco Antônio “Superman” tem 4%.