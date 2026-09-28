Real Time Big Data: Marília Campos lidera corrida ao Senado em Minas

A ex-prefeita de Contagem e candidata ao Senado, Marília Campos - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) lidera a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9). No resultado consolidado do primeiro e do segundo votos, a petista aparece com 19% das intenções de voto. Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) vêm na sequência, ambos com 16%.

Aécio Neves (PSDB) registra 12%, seguido por Marcelo Aro (PP), com 11%, e Áurea Carolina (Psol), com 8%. Marco Antônio “Superman” (Novo) tem 4%. Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante) aparecem com 1% cada. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 5%, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

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Na eleição deste ano, cada eleitor poderá escolher até dois candidatos para preencher as duas vagas de Minas no Senado. Por isso, o levantamento também apresenta separadamente as escolhas dos entrevistados para o primeiro e o segundo votos.

Considerado apenas o primeiro voto, Marília Campos aparece com 25%, seguida por Carlos Viana, com 19%, Domingos Sávio, com 17%, e Aécio Neves, com 15%. Marcelo Aro tem 9%, Áurea Carolina, 6%, Marco Antônio “Superman”, 2%, e Arcanjo Pimenta e Carlin Moura registram 1% cada. Outros nomes somam 2%, enquanto brancos e nulos são 3%.

No segundo voto, Domingos Sávio aparece com 15%. Marília Campos, Carlos Viana e Marcelo Aro têm 13% cada, enquanto Aécio Neves e Áurea Carolina registram 10%. Marco Antônio “Superman” tem 6%. Outros candidatos somam 3%, brancos e nulos representam 7% e 18% não souberam ou não responderam.

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O Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03351/2026.