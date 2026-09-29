Suposto negócio de R$ 22 milhões aproxima Hugo Motta e Daniel Vorcaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tratou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, negócios milionários da cunhada na Paraíba. Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-banqueiro trazem luz a uma relação pessoal próxima entre ele. Nos diálogos, o parlamentar trata de empreendimentos imobiliários da mulher do irmão e da liberação de recursos no banco liquidado extrajudicialmente.

As conversas ocorreram em 2024 e 2025, de acordo com os arquivos. Motta chega a chamar o banqueiro de amigo. O presidente da Câmara informa a Vorcaro o sucesso nas ações para passar a empresa para o nome da cunhada dele. Em seguida, fala da compra de uma área em João Pessoa.

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"Boa noite amigo! Td bem? (SIC) Desculpa incomodar no sábado, estou aqui reunido com o pessoal para finalizar a negociação de compra da área aqui de JP. Conforme falamos, já temos os documentos assinados passando a empresa para minha cunhada, ela iniciou a negociação com a Adriana mas acredito que ela não tá sabendo do formato de sociedade que ficou combinado. Quando puder me orienta como devemos proceder pq o prazo é curto para saldar com a Intercement. ABS! (SIC)", escreveu Motta.

Os diálogos foram publicados pelo jornalista Mino Pedrosa, do site Fatos Online, e também obtidos pelo Correio. "Vamos fazer uma operação rápida com a Adriana, em paralelo organizamos a questão da sociedade", respondeu Vorcaro.

Um dos diálogos traz Motta e Vorcaro transacionando um empreendimento imobiliário em João Pessoa (foto: Polícia Federal/Reprodução)

No dia seguinte, Motta agradece pela ajuda e diz que deu tudo certo. "Boa tarde amigo! Td bem? (SIC) Passando para agradecer a confiança e a parceria, deu tudo certo a tempo de cumprir o contrato. Depois vamos marcar uma conversa para traçar os próximos passos, acredito que vamos ter êxito no projeto! Forte abraço!", escreveu o deputado.

A cunhada de Motta recebeu R$ 22 milhões do Master, em empréstimo, para a compra do terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa, que seria utilizada para a construção de um bairro. Nos diálogos, Motta trata com Vorcaro dos negócios e, inclusive, chega a tratar de uma viagem em um jatinho do banqueiro, partindo de São Paulo.

Procurado pelo Correio, o presidente da Câmara afirmou que o deputado manteve conversas com diversos setores empresariais. "Enquanto parlamentar em meu quarto mandato na Câmara dos Deputados, sempre mantive diálogo com os diversos segmentos do empresariado e representantes da sociedade brasileira", disse.

O parlamentar negou que tenha cometido qualquer irregularidade. "Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", garantiu.

Motta afirma, ainda, que quando o contrato de empréstimo foi firmado, não se sabia do esquema de corrupção no Master. "O contrato de empréstimo realizado por empresa privada com um banco privado se deu quando não se tinha conhecimento dos fatos e investigações que posteriormente vieram a público sobre o Master e o seu dono", explicou.



