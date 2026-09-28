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BETS

AGU cobra bets por danos ao SUS e pede indenização de R$ 1 bilhão

Órgão sustenta que se vive uma "epidemia comportamental", a qual os "efeitos extrapolam o indivíduo apostador e recaem sobre famílias inteiras, sobre o sistema de saúde pública e sobre a economia nacional"

Sede da Advocacia-Geral da União AGU em Brasília - (crédito: Renato Menezes/AscomAGU)
Sede da Advocacia-Geral da União AGU em Brasília - (crédito: Renato Menezes/AscomAGU)

A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou, nesta segunda-feira (28/9), uma ação civil contra 17 operadoras de apostas de quota fixa, também conhecidas como bets, por danos morais coletivos à saúde da população.

Além do ressarcimento de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) atribuídas aos dados gerados pelos jogos, a AGU pede o pagamento de uma indenização de R$ 1 bilhão e a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia, transtorno do jogo patológico.

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Ajuizada na Justiça Federal de Pernambuco, essa é a primeira vez que a União processa empresas de bets desde que a medida provisória que proíbe esses jogos foi editada na última sexta-feira (25/9).

A AGU sustenta que se vive uma “epidemia comportamental”, a qual os “efeitos extrapolam o indivíduo apostador e recaem sobre famílias inteiras, sobre o sistema de saúde pública e sobre a economia nacional”.

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Além disso, aponta para a arquitetura dessas plataformas de apostas, “a ponto de as perdas disfarçadas de vitórias gerarem excitação fisiológica indistinguível daquela provocada por vitórias reais”.

Ao citar dados econômicos, o documento relembra que, apenas no primeiro semestre de 2026, o faturamento do setor somou R$ 20,07 bilhões, com 30,9 milhões de CPFs cadastrados em plataformas de apostas.

Estima-se ainda que as famílias brasileiras percam R$ 62,5 bilhões em apostas ao longo do ano, e cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família já haviam apostado, transferindo R$ 3 bilhões às plataformas.

A ação registra que cerca de 28 milhões de brasileiros apostam atualmente, e 10,9 milhões apresentam padrão de risco ou problemático de jogo.

Caso a decisão seja favorável, caberá aos consumidores prejudicados comprovarem que se enquadram nas condições estabelecidas pela Justiça para receber a restituição. Além disso, deverão solicitar o pagamento do valor por meio de uma ação de execução.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 28/09/2026 21:16
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