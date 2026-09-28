Flávio Bolsonaro diz que Lula transformou STF em comitê eleitoral

O candidato Flávio Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (28/9), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transformou o Supremo Tribunal Federal (STF) em um “comitê eleitoral para interferir nas eleições”.

“Uma canetada atrás da outra, para beneficiar o Lula”, disse em entrevista ao podcast SantoFlow. Segundo ele, magistrados como Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin estão ligados ao petista e não tomam decisões na Corte de forma imparcial.

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Ele defendeu mudanças no Judiciário e criticou as decisões monocráticas dos ministros. Ele aposta em uma melhora da crise de credibilidade do STF com a retirada dos magistrados indicados pelo presidente Lula. “Sem os ministros do Lula, o Supremo vive”, afirmou.

Segundo ele, se eleito, irá indicar quatro magistrados nos próximos anos. Entre eles, estarão homens e mulheres que respeitem a Constituição e sejam contrários ao aborto e às drogas. “Indicar pessoas que vão preservar a vida”, disse. Ele ainda criticou o que chamou de transformação de ministros em influencer.

“Não tem perigo da gente perder essa eleição”

Flávio afirmou, durante a conversa, que “não tem perigo” da sua campanha perder estas eleições. Ele defendeu o voto útil, para que aqueles eleitores que cogitam votar nele no 2° turno adiantem o voto para o 1° turno, em uma tentativa de derrotar o presidente Lula nas urnas já no dia 4 de outubro.

Ainda durante a entrevista, Flávio voltou a relacionar o governo Lula ao problema das bets e criticou a edição de um novo Desenrola. “Lula criou as bets, é pai do tigrinho”, afirmou. “Ele endivida as pessoas e depois vem com um pirezinho dizendo que vai te tirar da dívida”.