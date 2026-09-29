Lula se manifesta após clubes de futebol se mobilizarem contra fim das bets - (crédito: Reprodução/Instagram)

A decisão do governo de proibir as bets no Brasil provocou uma reação direta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos clubes de futebol.

Durante uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (28), em Brasília, o presidente afirmou que as equipes precisam encontrar alternativas para manter suas receitas sem o dinheiro das empresas de apostas.

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A declaração ocorreu durante a sanção de uma lei voltada ao desenvolvimento do futebol feminino. Ao comentar os possíveis impactos da medida sobre os times, Lula mencionou a legislação que permite a transformação das equipes em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e defendeu uma gestão empresarial dos clubes.

"Nós já aprovamos a lei que os clubes podem virar empresas. Agora é preciso colocar gente de competência para fazer empresa", afirmou.

O presidente também rejeitou a possibilidade de que o fim das apostas represente perdas para o futebol brasileiro. Para sustentar o argumento, ele recorreu a períodos em que a modalidade conquistou títulos importantes antes da existência das bets.

"Esse negócio da gente ter acabado com as bets não traz nenhum prejuízo para o futebol. [...] Os melhores momentos da história do futebol brasileiro, não existia a bets. O Brasil foi campeão do mundo em 1958, em 1962, em 1970, em 1994, em 2002, não existia bets.

O Flamengo foi campeão do mundo em 81, o São Paulo foi campeão do mundo três vezes, o Corinthians foi campeão do mundo, o Grêmio foi campeão do mundo... Lamentavelmente, o Palmeiras não foi. O Santos foi duas vezes campeão do mundo e não existia bets", disse Lula.

A relação financeira entre clubes e casas de apostas ganhou relevância após a medida provisória assinada pelo presidente na sexta-feira (25), que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas e jogos on-line.

A MP tem validade inicial de 120 dias e depende de análise do Congresso Nacional para continuar em vigor de forma definitiva.