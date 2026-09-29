Eleitor sem biometria pode votar? Veja o que diz a regra

Para votar, o requisito é estar regularmente inscrito no Cadastro Eleitoral - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ausência da biometria no cadastro eleitoral não impede o exercício do voto. Atualmente, 10,99% do eleitorado brasileiro não tem o dado digital, mas o mais importante para votar no 1º e 2º turno das Eleições 2026, em 4 e 25 de outubro, é estar com a situação eleitoral regular.

Embora a biometria seja obrigatória para o alistamento eleitoral em todos os municípios brasileiros, exceto para quem se cadastra no exterior, essa exigência se aplica apenas à fase de inscrição. Para votar, o requisito é estar regularmente inscrito no Cadastro Eleitoral.

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Sandra Damiani, assessora-chefe de Gestão Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirma que a regularidade da inscrição garante o direito ao voto. "Para votar, tem que estar regular no cadastro eleitoral, independentemente de o eleitor ter ou não biometria", explica.

Como funciona a identificação na urna?

Todas as seções eleitorais do país contam com leitores biométricos. Para eleitores com biometria, a identificação ocorre pela impressão digital. O sistema adiciona uma camada extra de segurança ao processo, reduzindo riscos de fraude.

Caso a digital não seja reconhecida, a urna realiza até quatro tentativas de validação. Se a identificação falhar, o sistema adota outro procedimento. "Se a pessoa tiver digital coletada mas a urna não reconhecer, ela vai tentar quatro vezes e, depois disso, perguntará qual o ano de nascimento do eleitor", detalha Damiani.

Para os eleitores sem biometria, a urna também utiliza uma forma alternativa. "Se a pessoa não tiver digital cadastrada, mas estiver regular na urna, a urna vai pedir que o eleitor informe o ano de nascimento", acrescenta a assessora.

Nas seções fora do Brasil, a identificação biométrica não é utilizada. A urna no exterior não solicita a impressão digital, mas o eleitor deve estar com a inscrição regular e apta no Cadastro Eleitoral para votar.

O que é a biometria eleitoral?

A biometria é o conjunto de dados físicos, como impressões digitais, fotografia e assinatura, usados para identificar cada eleitor de forma única. As informações ficam armazenadas no Cadastro Eleitoral.

Além de aumentar a segurança, a biometria ajuda a detectar duplicidades cadastrais e torna os procedimentos mais ágeis. Os dados coletados pela Justiça Eleitoral também integram a base da Identificação Civil Nacional (ICN), que visa unificar a identificação dos cidadãos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.