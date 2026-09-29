Prerrogativas pede ao MP-RJ a reabertura do caso das rachadinhas envolvendo Flávio

Ainda deputado, Flávio foi investigado por suspeita de desvio de parte dos salários dos funcionários de seu gabinete na Alerj - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Grupo Prerrogativas e o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) protocolaram uma petição no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) para que seja reaberto a investigação do caso sobre as rachadinhas envolvendo o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). O caso foi arquivado por falta de provas, mas agora o grupo aponta para a existência de um cofre mantido pelo senador em uma agência do Banco do Brasil.

Segundo a petição, o cofre teria relação com as operações imobiliárias realizadas por Flávio em 2012. Os dois imóveis no Rio de Janeiro teriam sido comprados com dinheiro vivo. O senador teria tido acesso ao cofre um dia antes das transações. O filho "01Flávio nega qualquer irregularidade na aquisição dos imóveis.

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Na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio foi investigado por suspeita de desvio de parte dos salários dos funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a chamada rachadinha.

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Nas eleições deste ano, o episódio voltou à discussão. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) usou o caso das rachadinhas para indeferir a candidatura do ex-deputado Marco Muller (Avante). A investigação que levou à denúncia contra Müller teve como ponto de partida o mesmo relatório do Coaf que mencionou Flávio Bolsonaro quando ele ainda era deputado estadual.