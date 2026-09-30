Luciano Huck e TV Globo são investigados por divulgação de site eleitoral

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul abriu uma investigação para apurar se o apresentador Luciano Huck e a TV Globo infringiram a legislação eleitoral. A apuração se concentra na divulgação da plataforma TemMeuVoto, realizada ao vivo durante o programa Domingão com Huck no dia 27 de setembro de 2026.
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O procedimento foi instaurado pelo órgão após a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) acionar a Procuradoria-Geral Eleitoral.
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No programa transmitido ao vivo no último domingo (27), o apresentador divulgou a plataforma TemMeuVoto, que funciona como uma “tinder eleitoral”. “O eleitor responde a um questionário sobre oito temas, o que ele acha mais importante, o que ele considera fundamental, e o sistema calcula o percentual de alinhamento com cada candidatura, a deputado estadual, federal e senador”, explicou Huck.
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“São quase 20 mil candidaturas na base, é apartidário, não indica candidato, não indica voto, a decisão é do eleitor, mas ajuda a encontrar quem tem ideias parecidas com as suas”, completou.
A denúncia vem com base nos diversos comentários de eleitores, internautas e políticos nas redes sociais afirmando que o “match” só acontece com candidatos da direita e extrema-direita.
A investigação ocorre a poucos dias das eleições e deverá analisar se a divulgação da ferramenta no programa de televisão pode ter caracterizado alguma irregularidade sob a legislação eleitoral.
Em nota, a plataforma afirma que não recomenda voto e nem favorece partido. “O site permite ao eleitor comparar suas posições com as das candidaturas, com metodologia pública, disponível para consulta, e critérios iguais para todos”, garantiram.
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