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ELEIÇÕES 2026

Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini vão para o segundo turno no ES

Com 99,62% das urnas apuradas, o atual governador capixaba alcançou 34,07% dos votos, contra 49,65% de Pazolini

Ferraço e Pazolini disputarão o segundo turno pelo governo do Espírito Santo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Ferraço e Pazolini disputarão o segundo turno pelo governo do Espírito Santo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A corrida eleitoral para o governo do Espírito Santo vai para o segundo turno, com Ricardo Ferraço (MBD) e Lorenzo Pazolini (Republicanos). Neste domingo (4/10), os candidatos receberam 34,07% e 49,65% dos votos, respectivamente. Os dados correspondem a 99,62% das urnas apuradas

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Na última pesquisa da Quaest, divulgada em 25 de setembro, Ferraço aparecia em primeiro lugar, com 33% das intenções de voto, seguido por Pazolini com 31%.  As votações para o segundo turno acontecem no dia 25 de outubro.

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Quem é Ricardo Ferraço ?

Ricardo Ferraço, de 62 anos, busca o segundo mandato na gestão do estado, com o vice Camillo Neves (PP). Ele assumiu o cargo após a renúncia de Renato Casagrande. O atual governador já ocupou os cargos de vereador, deputado estadual e federal, vice-governador e senador. 

Quem é Lorenzo Pazolini ?

Já Pazolini, de 43 anos, foi prefeito da capital Vitória entre 2021 e 2026, quando deixou o cargo para concorrer ao governo do Espírito Santo. Ex-delegado, o candidato também já ocupou o cargo de deputado estadual.

 

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 04/10/2026 20:20
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