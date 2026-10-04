Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no primeiro turno - (crédito: Reprodução/ Secom Governo do Piauí )

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí no primeiro turno, neste domingo (4/10), com o advogado e ex-secretário estadual de Educação, Washington Bandeira (PT), como vice. O candidato recebeu 70,16% dos votos (com 83,43% das urnas apuradas) e continuará o mandato na gestão do estado.

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Em segundo lugar ficou Joel Rodrigues (PP) com 28,20%.

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Quem é Rafael Fonteles ?

Rafael Tajra Fonteles é um matemático, acadêmico e político brasileiro, atualmente filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Nascido em Teresina no dia 6 de maio de 1985, ele ocupa o cargo de governador do estado do Piauí, tendo sido eleito no primeiro turno das eleições de 2022 com 57,17% dos votos válidos.



