Jerônimo Rodrigues busca a reeleição para manter hegemonia do PT na Bahia

Lula e Jerônimo na convenção do PT na Bahia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disputará a reeleição nas eleições deste ano com o objetivo de garantir a continuidade da gestão petista no estado. Aos 61 anos, o político nasceu em 3 de abril de 1965, no município de Aiquara, no interior baiano, e tem origem em uma família ligada ao campo. É filho do agricultor familiar Zeferino Rodrigues e da costureira Maria Cerqueira.

Antes de ingressar na política, Jerônimo consolidou a carreira na área acadêmica. Formado em Engenharia Agronômica, tornou-se professor efetivo da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde lecionou disciplinas em diferentes cursos de graduação e pós-graduação, com atuação voltada principalmente ao desenvolvimento rural, sustentabilidade e gestão.

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A trajetória na administração pública estadual começou durante o governo de Jaques Wagner (PT). Entre 2007 e 2010, atuou como assessor especial na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Em seguida, passou pela Secretaria do Planejamento do estado, ampliando a experiência na formulação de políticas públicas.

No governo federal, durante a gestão da então presidente Dilma Rousseff (PT), ocupou cargos ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre as funções exercidas estão as de secretário-executivo adjunto da pasta, secretário nacional de Desenvolvimento Territorial e assessor especial do ministério, com foco em programas voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento regional.

De volta à Bahia, integrou a equipe do então governador Rui Costa (PT). Entre 2015 e 2019, comandou a Secretaria de Desenvolvimento Rural e, posteriormente, assumiu a Secretaria da Educação, cargo que ocupou até 2022, quando foi escolhido pelo partido para disputar o governo estadual.

Na eleição de 2022, Jerônimo Rodrigues venceu a disputa pelo Palácio de Ondina e tornou-se governador da Bahia. Agora, concorre à reeleição com o desafio de manter o estado sob o comando do PT, que administra a Bahia desde 2007, e busca dar continuidade aos projetos defendidos pelo partido no Executivo estadual.