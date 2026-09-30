Correio/Opinião: Fábio Félix avança na pesquisa para deputado federal

A quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política apontou Fábio Félix (PSol) como líder na disputa pela Câmara dos Deputados, com 5,06% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador. Deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em 2022, Félix disputa pela primeira vez uma cadeira no Congresso Nacional.

Na sequência, Rafael Prudente (MDB), candidato à reeleição, registrou 3,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar aparece Alberto Fraga (PL), com 3,02%, que disputa o sétimo mandato como deputado federal.



Em quarto lugar, também candidato à reeleição, Julio Cesar (Republicanos) registrou 2,78%. Durante o atual mandato, o parlamentar chegou a se licenciar do cargo para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Logo atrás, o senador Izalci Lucas (PL) foi citado por 2,29% dos eleitores.

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Na sexta posição, Fred Linhares (Republicanos), que busca o segundo mandato como deputado federal, foi citado por 1,96% dos entrevistados. O ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg (PSB), que busca a reeleição para a Câmara, teve 1,31% das intenções de voto.



Pela primeira vez entre os 10 candidatos mais citados no levantamento, Carlos Dalvan (União) alcançou 1,06%. O ex-administrador do Recanto das Emas foi candidato à Câmara Legislativa em 2018, pelo PP, e em 2022, pelo Agir, mas não foi eleito.

Em nono lugar, Professor Reginaldo Veras (PV), que busca a reeleição, registrou 0,98% das intenções de voto. Logo atrás, Zé Humberto (MDB), ex-secretário de Governo do DF, foi citado por 0,9% dos eleitores.

Pesquisa DEPUTADOS (foto: Valdo Virgo)

Força dos partidos

Além de apontar os candidatos a deputado federal mais citados, o levantamento contabilizou as citações nominais por partido ou federação e estimou a distribuição das oito cadeiras da Câmara dos Deputados destinadas ao Distrito Federal, considerando esses percentuais e as regras eleitorais definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Partido Liberal (PL) concentrou 21,4% das citações nominais e, nesse cenário, alcançaria duas cadeiras na Câmara dos Deputados. O Republicanos teve 15,3% das citações e também ficaria com duas vagas. O MDB registrou 15,1% das citações, o que projetaria duas vagas no Congresso. A federação PSol/Rede também concentrou 15,1% das citações nominais e conquistaria uma cadeira, segundo a projeção do levantamento.



Completando a representação do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, a federação formada por PT, PCdoB e PV conquistaria uma vaga, com 10% das citações nominais.