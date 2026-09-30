Correio/Opinião: Fábio Félix avança na pesquisa para deputado federal

A quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política apontou Fábio Félix (PSol) como líder na disputa pela Câmara dos Deputados, com 5,06% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador. Deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em 2022, Félix disputa pela primeira vez uma cadeira no Congresso Nacional.
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Na sequência, Rafael Prudente (MDB), candidato à reeleição, registrou 3,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar aparece Alberto Fraga (PL), com 3,02%, que disputa o sétimo mandato como deputado federal.
Em quarto lugar, também candidato à reeleição, Julio Cesar (Republicanos) registrou 2,78%. Durante o atual mandato, o parlamentar chegou a se licenciar do cargo para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Logo atrás, o senador Izalci Lucas (PL) foi citado por 2,29% dos eleitores.
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Na sexta posição, Fred Linhares (Republicanos), que busca o segundo mandato como deputado federal, foi citado por 1,96% dos entrevistados. O ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg (PSB), que busca a reeleição para a Câmara, teve 1,31% das intenções de voto.
Pela primeira vez entre os 10 candidatos mais citados no levantamento, Carlos Dalvan (União) alcançou 1,06%. O ex-administrador do Recanto das Emas foi candidato à Câmara Legislativa em 2018, pelo PP, e em 2022, pelo Agir, mas não foi eleito.
Em nono lugar, Professor Reginaldo Veras (PV), que busca a reeleição, registrou 0,98% das intenções de voto. Logo atrás, Zé Humberto (MDB), ex-secretário de Governo do DF, foi citado por 0,9% dos eleitores.
Força dos partidos
Além de apontar os candidatos a deputado federal mais citados, o levantamento contabilizou as citações nominais por partido ou federação e estimou a distribuição das oito cadeiras da Câmara dos Deputados destinadas ao Distrito Federal, considerando esses percentuais e as regras eleitorais definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O Partido Liberal (PL) concentrou 21,4% das citações nominais e, nesse cenário, alcançaria duas cadeiras na Câmara dos Deputados. O Republicanos teve 15,3% das citações e também ficaria com duas vagas. O MDB registrou 15,1% das citações, o que projetaria duas vagas no Congresso. A federação PSol/Rede também concentrou 15,1% das citações nominais e conquistaria uma cadeira, segundo a projeção do levantamento.
Completando a representação do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, a federação formada por PT, PCdoB e PV conquistaria uma vaga, com 10% das citações nominais.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais