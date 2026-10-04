Dr. Furlan supera Clécio e é eleito governador do Amapá em 1º turno

Dr. Furlan (PSD) é eleito governador do Amapá e vence Clécio no 1º turno - (crédito: Reprodução/Instagram )

O ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador do Amapá neste domingo (4/10), já no primeiro turno. Com 62,15% dos votos válidos e 91,85% das urnas apuradas, ele superou o atual governador Clécio Luís (União Brasil), que teve 37,51% dos votos.

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O resultado confirmou a última pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 30 de setembro, que apontava Furlan com 61% dos votos válidos e Clécio com 39%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro, tinha margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Furlan disputou o cargo pela coligação Trabalhar Para Transformar o Amapá, formada por PSD, Novo, Podemos e PL. A vice na chapa é Luciana Gurgel (PL).

Médico, Furlan nasceu em San José, na Costa Rica, e fez carreira política no Amapá. Foi deputado estadual e prefeito de Macapá, antes de disputar o governo.