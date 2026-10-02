Fim da escala 6x1 está "cada dia mais próximo", afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados e candidato a Deputado Federal na Paraíba, Hugo Motta (PB), foi às redes sociais, nesta sexta-feira (2/10), para celebrar a decisão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (UNIÃO), de levar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 para o Plenário da Casa Alta.
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Em postagem nas próprias redes, celebrou a proximidade do fim da escala, relembrou a aprovação da PEC no plenário da Câmara, em maio deste ano, e destacou que o país "avança na legislação trabalhista com o apoio e dedicação do Congresso". De acordo com ele, a mudança é uma "reforma" na qualidade de vida dos brasileiros.
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Veja o texto completo publicado por Motta, e a publicação feita por ele:
"O fim da escala 6x1 de trabalho está cada dia mais próximo. A proposta foi aprovada em maio na Câmara. Agora, celebro a decisão do presidente do Senado, @davialcolumbre, de levar a PEC para o Plenário na próxima semana. Depois de marcos como a CLT e o 13º salário, o Brasil avança na legislação trabalhista com o apoio e dedicação do Congresso. É uma reforma na qualidade de vida dos brasileiros".
O fim da escala 6x1 de trabalho está cada dia mais próximo. A proposta foi aprovada em maio na Câmara. Agora, celebro a decisão do presidente do Senado, @davialcolumbre, de levar a PEC para o Plenário na próxima semana. Depois de marcos como a CLT e o 13º salário, o Brasil avança…— Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 2, 2026
PEC já foi pautada por Alcolumbre
Alcolumbre pautou, para a próxima semana (entre os dias 4 e 10 de outubro), as três primeiras sessões de discussão da PEC que põe fim à escala de trabalho no modelo 6x1. A proposta está incluída na pauta desta terça-feira (6/10), dois dias depois do primeiro turno das eleições de 2026.
O texto será responsável por reduzir a jornada semanal máxima de trabalho de 44 para 40 horas. Garante, ainda, dois dias de repouso remunerado, sem redução salarial.
Para avançar, a PEC precisa passar por cinco sessões de discussão no Plenário do Senado antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões antes de um segundo turno.
Na última quarta-feira (30/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia ressaltado que mobiliza forças para que a mudança seja aprovada ainda este ano.
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