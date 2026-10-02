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FIM DA 6X1

Fim da escala 6x1 está "cada dia mais próximo", afirma Hugo Motta

Presidente da Câmara celebrou decisão de Alcolumbre, presidente do Senado, de levar PEC ao Plenário

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados e candidato a Deputado Federal na Paraíba, Hugo Motta (PB), foi às redes sociais, nesta sexta-feira (2/10), para celebrar a decisão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (UNIÃO), de levar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 para o Plenário da Casa Alta. 

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Em postagem nas próprias redes, celebrou a proximidade do fim da escala, relembrou a aprovação da PEC no plenário da Câmara, em maio deste ano, e destacou que o país "avança na legislação trabalhista com o apoio e dedicação do Congresso". De acordo com ele, a mudança é uma "reforma" na qualidade de vida dos brasileiros. 

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Veja o texto completo publicado por Motta, e a publicação feita por ele: 

"O fim da escala 6x1 de trabalho está cada dia mais próximo. A proposta foi aprovada em maio na Câmara. Agora, celebro a decisão do presidente do Senado, @davialcolumbre, de levar a PEC para o Plenário na próxima semana. Depois de marcos como a CLT e o 13º salário, o Brasil avança na legislação trabalhista com o apoio e dedicação do Congresso. É uma reforma na qualidade de vida dos brasileiros".

PEC já foi pautada por Alcolumbre 

Alcolumbre pautou, para a próxima semana (entre os dias 4 e 10 de outubro), as três primeiras sessões de discussão da PEC que põe fim à escala de trabalho no modelo 6x1. A proposta está incluída na pauta desta terça-feira (6/10), dois dias depois do primeiro turno das eleições de 2026.

O texto será responsável por reduzir a jornada semanal máxima de trabalho de 44 para 40 horas. Garante, ainda, dois dias de repouso remunerado, sem redução salarial.   

Para avançar, a PEC precisa passar por cinco sessões de discussão no Plenário do Senado antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões antes de um segundo turno.  

Na última quarta-feira (30/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia ressaltado que mobiliza forças para que a mudança seja aprovada ainda este ano. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/10/2026 21:04 / atualizado em 02/10/2026 21:05
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