Candidatos ao Senado pelo DF: veja nomes, números e partidos

Os candidatos ao Senado são identificados por números de três dígitos e concorrem em chapa com dois suplentes cada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os eleitores do Distrito Federal poderão escolher dois candidatos ao Senado nas eleições deste domingo (4/10). Ao todo, 13 candidaturas foram registradas para a disputa pelas duas vagas destinadas ao DF. O Correio Braziliense reúne, em uma página especial, os nomes, números e partidos dos concorrentes.

Na plataforma, é possível buscar os candidatos por nome, número de urna ou partido, além de conferir a situação de cada candidatura e os respectivos suplentes. As informações são atualizadas com base nos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Neste ano, os brasileiros vão renovar dois terços do Senado Federal. Por isso, diferentemente das eleições de 2022, quando apenas uma cadeira por unidade da Federação estava em disputa, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes para o cargo.

Na urna eletrônica, o voto para senador vem depois das escolhas para deputado federal e deputado distrital. O eleitor fará primeiro o voto para uma das vagas do Senado e, em seguida, para a segunda. Cada candidato é identificado por três dígitos.

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário: os dois candidatos mais votados no Distrito Federal conquistam as vagas. Cada um é eleito com dois suplentes, que podem assumir o mandato em casos previstos em lei.

O mandato de senador dura oito anos. Entre as atribuições do Senado estão discutir e votar projetos de lei, fiscalizar o governo federal e analisar indicações para cargos como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da lista de candidatos, o especial Eleições 2026 do Correio reúne pesquisas eleitorais, notícias, vídeos e, no domingo, acompanhará a apuração dos votos.