Arthur Henrique (PL) é eleito governador de Roraima

Na última pesquisa da Quaest, Arthur Henrique já despontava em primeiro lugar, com 57% das intenções de voto - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Arthur Henrique, do PL, venceu em primeiro turno a eleição para o governo de Roraima. Com 100% dos votos apurados, ele conquistou 69,13% do total. Em segundo lugar, Soldado Sampaio (Republicanos) alcançou 29,25% dos votos.

Os dois candidatos já se enfrentaram nas eleições para o governo tampão após a chapa do ex-governador Edilson Damião ser cassada por abuso de poder político e econômico. Em clima de incerteza no estado, Sampaio passou a ocupar a cadeira do governo interino por ser presidente da Assembleia Legislativa de Roraima.

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Arthur havia sido o mais votado nas eleições para o governo provisório, porém não ocupou o cargo efetivamente por pendências na Justiça Eleitoral. Com a vitória no primeiro turno, o candidato do PL passa à gestão do estado.