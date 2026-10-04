Arthur Henrique (PL) é eleito governador de Roraima

Arthur Henrique, do PL, venceu em primeiro turno a eleição para o governo de Roraima. Com 100% dos votos apurados, ele conquistou 69,13% do total. Em segundo lugar, Soldado Sampaio (Republicanos) alcançou 29,25% dos votos.
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Os dois candidatos já se enfrentaram nas eleições para o governo tampão após a chapa do ex-governador Edilson Damião ser cassada por abuso de poder político e econômico. Em clima de incerteza no estado, Sampaio passou a ocupar a cadeira do governo interino por ser presidente da Assembleia Legislativa de Roraima.
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Arthur havia sido o mais votado nas eleições para o governo provisório, porém não ocupou o cargo efetivamente por pendências na Justiça Eleitoral. Com a vitória no primeiro turno, o candidato do PL passa à gestão do estado.
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