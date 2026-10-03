Dom Odilo orienta fieis a "evitar" candidatos que defendem armamentismo

O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, afirmou que os eleitores devem conhecer as posições dos candidatos antes de decidir o voto. Ao comentar temas relacionados à segurança pública, ele criticou propostas de armamentismo, liberação de armas e medidas que, segundo ele, representam um punitivismo que ultrapassa os limites.

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"O critério que os eleitores devem usar é conhecer os seus candidatos. Se o candidato defende o armamentismo, a liberação de armas ou um punitivismo exagerado que extrapola a medida, é preciso evitar votar nesses candidatos para não instaurar um sistema rigorista e de terror de Estado contra o cidadão. Deve-se evitar propagar a mentalidade de que os problemas são resolvidos matando", disse.

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Dom Odilo também defendeu alternativas à violência e citou a educação, o respeito, o reconhecimento da dignidade das pessoas e a solidariedade social. Para o cardeal, cabe ao Estado atuar contra a presença do crime organizado nas estruturas da sociedade e do governo. “Esse é um ponto central a ser considerado nas eleições", disse.

Ao tratar da participação dos eleitores no processo eleitoral, o cardeal também destacou a manifestação de brasileiros contrários à liberação de armas e à lógica de vingança ou eliminação de criminosos.