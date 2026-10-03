CNT/MDA: Lula tem 47,8% e Flávio, 42,1% no 1º turno

Levantamento registrado no TSE sob o número BR-02587/2026 ouviu 2 mil eleitores entre 15 e 20 de setembro; divulgação está prevista para está segunda-feira (21) - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3/10) mostra que Lula (PT) tem 47,8% dos votos válidos no primeiro turno, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL).

Augusto Cury (Avante) tem 3,6%; Ronaldo Caiado (PSD), 3,4%; Renan Santos (Missão), 1,7%; e Romeu Zema (Novo), 0,9%.

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Os demais candidatos somam 0,6% e aparecem agrupados como “Outros” na pesquisa. São eles Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

A CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores em todo o país entre 30 de setembro e 2 de outubro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-04756/2026.