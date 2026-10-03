PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio 43% dos votos válidos no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% dos votos válidos na disputa pelo primeiro turno da eleição presidencial de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 43%, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada neste sábado (3/10). A diferença está dentro da margem de erro do levantamento, de 1,5 ponto percentual.
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Na comparação com a pesquisa anterior, realizada entre 20 e 23 de setembro, Lula passou de 43% para 45%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 42% para 43%. Augusto Cury (Avante) passou de 6% para 4%. Renan Santos (Missão) manteve 3%, e Ronaldo Caiado (PSD) passou de 2% para 3%.
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Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registraram 1% cada um. Clariana Barão (DC) oscilou de 1% para 0%. Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram nas duas rodadas.
A pesquisa ouviu 4 mil eleitores por telefone, entre 30 de setembro e 2 de outubro, em 786 municípios das 27 unidades da Federação. O levantamento foi realizado com recursos próprios e tem intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03519/2026.
A pesquisa considera os votos válidos, cálculo que exclui votos brancos, nulos e eleitores indecisos. A pergunta apresentada aos entrevistados foi sobre em qual candidato, listado em ordem alfabética, o eleitor votaria caso a eleição ocorresse no dia da entrevista. Eventuais diferenças nas somas decorrem do arredondamento dos percentuais.
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