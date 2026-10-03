Lula tem 47,3% e Flávio 43,1% no 2º turno, diz CNT/MDA

Levantamento registrado no TSE sob o número BR-02587/2026 ouviu 2 mil eleitores entre 15 e 20 de setembro; divulgação está prevista para está segunda-feira (21) - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

Às vésperas do primeiro turno, Lula (PT) tem 47,3% das intenções de voto contra 43,1% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3/10).

Brancos e nulos somam 7,6% das respostas, enquanto 1,9% dos entrevistados estão indecisos.

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Além da disputa entre Lula e Flávio, o instituto testou outros quatro cenários de segundo turno: contra Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Lula x Augusto Cury

Em um eventual segundo turno contra Augusto Cury, Lula tem 46,8% das intenções de voto, contra 37,9% do candidato do Avante.

Brancos e nulos somam 12% das respostas. Os indecisos são 3,3%.

Lula x Ronaldo Caiado

Contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 37,3%.

Brancos e nulos representam 12,6% das respostas. Os indecisos são 3%.

Lula x Renan Santos

Em uma disputa contra Renan Santos, Lula tem 48,1% das intenções de voto, ante 34,3% do candidato do Missão.

Brancos e nulos somam 14,5%. Os indecisos representam 3% dos entrevistados.

Lula x Romeu Zema

No cenário com Romeu Zema, Lula aparece com 49,2% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais tem 34,2%.

Brancos e nulos somam 13,5% das respostas. Os indecisos são 3,1%.

Pesquisa

A CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores em todo o país entre 30 de setembro e 2 de outubro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-04756/2026.