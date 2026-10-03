Lula afirma que enfrentará "chefe de quadrilha" na eleição deste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá às urnas contra "um chefe de quadrilha" e a barbárie. A fala foi proferida durante a passeata na Avenida Paulista em São Paulo. O ato marcou o encerramento da campanha à reeleição de Lula no primeiro turno.



"Vamos às urnas amanhã [domingo] com muita tranquilidade sabendo o que está em jogo. De um lado a democracia e a soberania, do outro lado a barbárie e a corrupção. Do outro lado nós estamos trabalhando com um chefe de quadrilha. Estamos trabalhando contra crime organizado. Por isso, nós vamos precisar da força de vocês", disse.

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Lula também disse que ele e seus aliados prenderem a quadrilha da Previdência Social, "criada" pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e Daniel Vorcaro, cabeça da maior fraude contra o sistema financeiro do país.



“Essa é a caminhada que prendeu a quadrilha da Previdência Social criada pelo Bolsonaro, que tornou o banqueiro prisioneiro, o [Daniel] Vorcaro. E eles estão com muito medo porque a cada dia aparece coisa nova”, afirmou.

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Antes de terminar o evento, Lula pediu "tranquilidade" aos eleitores para a votação deste domingo e declarou que retornarão à Avenida Paulista na noite de domingo para comemorar a vitória em primeiro turno.