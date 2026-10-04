Tarcísio é reeleito governador de São Paulo no primeiro turno

Governador garante novo mandato de quatro anos e permanecerá à frente do maior estado do país até 2030 - (crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4/10), ainda no primeiro turno. Com 90,02% das urnas apuradas, o governador recebeu 62,85% dos votos. Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, terminou a disputa em segundo lugar, com 36,22%.

Também disputaram o governo Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

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Nascido no Rio de Janeiro, Tarcísio é formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e em engenharia civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), onde também concluiu mestrado em engenharia de transportes.

Antes de ingressar na vida pública, serviu por 17 anos no Exército Brasileiro e chefiou a seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti.



Na administração pública, atuou como auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), consultor legislativo da Câmara dos Deputados, diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Sua projeção nacional aumentou durante o período em que comandou o Ministério da Infraestrutura no governo federal.

