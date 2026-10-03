Datafolha no Ceará: Elmano vira sobre Ciro e chega a 50% dos votos

Elmano de Freitas tem chances de vencer a disputa logo no primeiro turno, segundo o Datafolha - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10) aponta que Elmano de Freitas (PT) tem 50% dos votos válidos na disputa pelo governo do Ceará. O levantamento mostra Ciro Gomes (PSDB) com 47% das intenções de voto.

Em comparação com a última pesquisa do instituto no estado, Elmano registrou um crescimento de dois pontos percentuais, enquanto Ciro recuou na mesma proporção. Nos votos totais, o petista chega a 46% e o peessedebista a 44%.

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Confira os números de todos os candidatos nos votos válidos:

Elmano de Freitas (PT): 50%

Ciro Gomes (PSDB): 47%

Delegado Huggo (Missão): 1%

Vera Lúcia (Novo): 1%

Zé Batista (PSTU): 1%

A pesquisa foi contratada pelo jornal O Povo e ouviu 1.560 eleitores no Ceará entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é CE-09234/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.