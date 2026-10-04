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ELEIÇÕES 2026

Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas

Apuração oficial do TSE fora do país segue calendário nacional e só será divulgada após as 17h horário de Brasília

Número de abstenções é maior que de eleitores participantes. Japão registrou 58,52% ausentes e Filipinas, 72,49% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Número de abstenções é maior que de eleitores participantes. Japão registrou 58,52% ausentes e Filipinas, 72,49% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera os boletins de urna já disponíveis no Japão e Filipinas, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil em razão da diferença de fuso horário. 

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No Japão, o bolsonarista foi o candidato mais votado. A soma dos 119 boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, recebeu 5.234 votos, ou 15,6%.

Nas Filipinas, o candidato do PL também venceu a votação da disputa presidencial brasileira. Com 62 votos válidos, Flávio recebeu 33 votos, enquanto o petista obteve 26.

  • Leia também: Lula vota em São Bernardo do Campo e acompanha apuração em SP

Japão 

Ao todo, 36.627 eleitores compareceram às urnas no Japão, com 88.293 aptos, 41,48%. Os boletins apontam para 1.441 votos em branco e 868, nulos. Esses são os números produzidos pelas urnas; a classificação dos votos na totalização cabe à Justiça Eleitoral.

Confira os números de votantes

  • Flávio Bolsonaro: 24.601 (67,1%)

  • Lula: 5.234 (15,6%) 

  • Augusto Cury: 1.501 (4%)

  • Renan Santos: 1.197 (3,2%)

  • Ronaldo Caiado: 595 (1,6%)

  • Romeu Zema: 368 (1%)

Filipinas 

As Filipinas registraram o comparecimento de 63 eleitores, de 299 disponíveis, marcando abstenção de 72,49%. A urna registrou 62 votos válidos, um nulo e zero em branco. 

Confira os números de votantes

  • Flávio Bolsonaro: 33 (52,33%)

  • Lula: 26 (41,94%)

  • Renan Santos: 2 (3,23%) 

  • Ronaldo Caiado: 1 (1,61%) 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 04/10/2026 09:27 / atualizado em 04/10/2026 09:31
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