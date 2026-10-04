Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera os boletins de urna já disponíveis no Japão e Filipinas, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil em razão da diferença de fuso horário.
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No Japão, o bolsonarista foi o candidato mais votado. A soma dos 119 boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, recebeu 5.234 votos, ou 15,6%.
Nas Filipinas, o candidato do PL também venceu a votação da disputa presidencial brasileira. Com 62 votos válidos, Flávio recebeu 33 votos, enquanto o petista obteve 26.
Japão
Ao todo, 36.627 eleitores compareceram às urnas no Japão, com 88.293 aptos, 41,48%. Os boletins apontam para 1.441 votos em branco e 868, nulos. Esses são os números produzidos pelas urnas; a classificação dos votos na totalização cabe à Justiça Eleitoral.
Confira os números de votantes
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Flávio Bolsonaro: 24.601 (67,1%)
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Lula: 5.234 (15,6%)
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Augusto Cury: 1.501 (4%)
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Renan Santos: 1.197 (3,2%)
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Ronaldo Caiado: 595 (1,6%)
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Romeu Zema: 368 (1%)
Filipinas
As Filipinas registraram o comparecimento de 63 eleitores, de 299 disponíveis, marcando abstenção de 72,49%. A urna registrou 62 votos válidos, um nulo e zero em branco.
Confira os números de votantes
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Flávio Bolsonaro: 33 (52,33%)
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Lula: 26 (41,94%)
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Renan Santos: 2 (3,23%)
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Ronaldo Caiado: 1 (1,61%)
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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