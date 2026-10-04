InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Após votar, Cury defende reformas políticas e do Judiciário

O presidenciável classificou o momento atual da política brasileira como "muito doente". "Quero mudar a liderança desse país", completou

Augusto Cury votou por volta das 11h, na cidade de Colina (SP) - (crédito: Reprodução/Youtube CNN)
Augusto Cury votou por volta das 11h, na cidade de Colina (SP) - (crédito: Reprodução/Youtube CNN)

Candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury votou neste domingo (4/10), por volta das 11h, na cidade de Colina (SP). A jornalistas, o escritor destacou seu lema de campanha e disse que, se eleito, fará reformas políticas e no Poder Judiciário.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Se eu for presidente, vou convocar o Congresso para terminar com essa mandato vitalício de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Também quero acabar o fim da reeleição (de candidatos a Executivo)", disse Cury, após votar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além de falar sobre reformas para em caso de uma vitória nas urnas, o presidenciável classificou o momento atual da política brasileira como "muito doente". "Quero mudar a liderança desse país", completou Augusto Cury.  

As urnas começaram a operar a partir de 8h de hoje. Eleitores decidem os cargos de presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais/distritais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 04/10/2026 11:52 / atualizado em 04/10/2026 11:53
x