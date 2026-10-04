Após votar, Cury defende reformas políticas e do Judiciário

Augusto Cury votou por volta das 11h, na cidade de Colina (SP) - (crédito: Reprodução/Youtube CNN)

Candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury votou neste domingo (4/10), por volta das 11h, na cidade de Colina (SP). A jornalistas, o escritor destacou seu lema de campanha e disse que, se eleito, fará reformas políticas e no Poder Judiciário.

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"Se eu for presidente, vou convocar o Congresso para terminar com essa mandato vitalício de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Também quero acabar o fim da reeleição (de candidatos a Executivo)", disse Cury, após votar.

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Além de falar sobre reformas para em caso de uma vitória nas urnas, o presidenciável classificou o momento atual da política brasileira como "muito doente". "Quero mudar a liderança desse país", completou Augusto Cury.

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As urnas começaram a operar a partir de 8h de hoje. Eleitores decidem os cargos de presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais/distritais.