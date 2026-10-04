Nikolas diz que esquerda alegará interferência americana se Flávio vencer

Nikolas votou pela manhã em Belo Horizonte (MG) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, que a esquerda deverá contestar o resultado caso o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) seja o vencedor. A declaração foi publicada pelo parlamentar na rede social X antes da divulgação da apuração.

“Falando antes pra ficar registrado: Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição”, escreveu.

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Nikolas, pela manhã, votou em Belo Horizonte (MG) com a filha no colo. “Que Deus abençoe e nos proteja”, publicou Nikolas após votar.