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ELEIÇÕES 2026

Nikolas diz que esquerda alegará interferência americana se Flávio vencer

Deputado afirmou, antes da apuração, que eventual vitória de Flávio Bolsonaro seria contestada pela esquerda

Nikolas votou pela manhã em Belo Horizonte (MG) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
Nikolas votou pela manhã em Belo Horizonte (MG) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, que a esquerda deverá contestar o resultado caso o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) seja o vencedor. A declaração foi publicada pelo parlamentar na rede social X antes da divulgação da apuração.

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“Falando antes pra ficar registrado: Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição”, escreveu.

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Nikolas, pela manhã, votou em Belo Horizonte (MG) com a filha no colo. “Que Deus abençoe e nos proteja”, publicou Nikolas após votar.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 04/10/2026 14:41
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