Apesar de chuvas e problemas de energia, votação segue normalmente, diz TSE

Nunes Marques assegurou que as dificuldades não haviam comprometido o funcionamento das seções eleitorais - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, afirmou neste domingo (4/10) que o processo de votação ocorre normalmente no país, apesar dos impactos provocados por fortes chuvas, ventos e interrupções no fornecimento de energia em algumas regiões.

Segundo o presidente do TSE, 8 mil eleitores foram transportados de comunidades remotas, indígenas, quilombolas, entre outras localidades. Até então, 1.121 urnas eletrônicas haviam sido substituídas.

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Na área de combate à desinformação, o presidente do TSE informou que o Centro de Enfrentamento à Desinformação (CAD) havia registrado 453 apontamentos até as 13h. Desde 16 de agosto, o número chegava a aproximadamente 2,8 mil ocorrências.

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Nunes Marques afirmou ainda que não havia registro de conteúdo relacionado aos candidatos à Presidência que tivesse ganhado relevância nas redes sociais. De acordo com ele, grande parte das informações que circularam durante o dia já havia sido identificada anteriormente pela Justiça Eleitoral. “De conteúdo novo, muito pouco foi detectado no dia de hoje”, declarou.

O presidente do TSE também destacou o funcionamento da chamada sala climática, criada para acompanhar os impactos das condições meteorológicas sobre as eleições. Para Nunes Marques, a estrutura permitiu à Justiça Eleitoral antecipar possíveis dificuldades provocadas pelo clima e adotar medidas para evitar impactos sobre a votação.

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Estados afetados

Entre os estados afetados, Nunes Marques citou o Paraná como o que apresentou maiores dificuldades. Segundo ele, as fortes chuvas e os ventos registrados durante a manhã provocaram problemas no fornecimento de energia.

O presidente do TSE relatou que o dia começou com quase 140 cidades paranaenses enfrentando algum tipo de problema relacionado à energia. Até o momento da declaração, aproximadamente 94 municípios ainda apresentavam ocorrências, entre oscilações e falta de energia.

Apesar dos problemas, Nunes Marques assegurou que as dificuldades não haviam comprometido o funcionamento das seções eleitorais. “Em relação às seções eleitorais, tudo está funcionando normalmente. Todas as urnas estão funcionando”, disse. Segundo o presidente do TSE, a Justiça Eleitoral dispõe de geradores e baterias suficientes para garantir a continuidade da votação e da transmissão dos resultados.