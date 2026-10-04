InícioPolítica
Eleições 2026

Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores por SC

Deputada federal e ex-vereador conquistam as duas vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos

Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores por SC - (crédito: Agência Câmara/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro)
Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores por SC - (crédito: Agência Câmara/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

A deputada federal Carol de Toni e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, ambos do PL, foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar Santa Catarina no Senado Federal. Com mais de 93% das seções totalizadas, De Toni tinha 33,4% dos votos, enquanto Carlos aparecia com 25,2%. Os dois terão mandatos de oito anos, a partir de 2027.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Carol de Toni chega ao Senado após dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Advogada e natural de Chapecó, a parlamentar foi eleita pela primeira vez em 2018, reeleita em 2022 e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Carlos Bolsonaro, por sua vez, disputou pela primeira vez uma eleição fora do Rio de Janeiro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou a Câmara Municipal carioca no fim de 2025, após sete mandatos como vereador, e transferiu seu domicílio eleitoral para Santa Catarina para concorrer ao Senado.

A vitória dos dois garante ao PL as duas cadeiras catarinenses em disputa neste ano. Carol e Carlos passarão a integrar, a partir de 2027, uma bancada estadual que já conta com Jorge Seif (PL), cujo mandato segue até 2031.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 20:25
x