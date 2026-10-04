Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores por SC - (crédito: Agência Câmara/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

A deputada federal Carol de Toni e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, ambos do PL, foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar Santa Catarina no Senado Federal. Com mais de 93% das seções totalizadas, De Toni tinha 33,4% dos votos, enquanto Carlos aparecia com 25,2%. Os dois terão mandatos de oito anos, a partir de 2027.

Carol de Toni chega ao Senado após dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Advogada e natural de Chapecó, a parlamentar foi eleita pela primeira vez em 2018, reeleita em 2022 e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2024.

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Carlos Bolsonaro, por sua vez, disputou pela primeira vez uma eleição fora do Rio de Janeiro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou a Câmara Municipal carioca no fim de 2025, após sete mandatos como vereador, e transferiu seu domicílio eleitoral para Santa Catarina para concorrer ao Senado.

A vitória dos dois garante ao PL as duas cadeiras catarinenses em disputa neste ano. Carol e Carlos passarão a integrar, a partir de 2027, uma bancada estadual que já conta com Jorge Seif (PL), cujo mandato segue até 2031.