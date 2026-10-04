Bia Kicis chega ao QG da campanha de Flávio no Lago Sul

Kicis foi eleita pela primeira vez ao Senado Federal, com 27,44% dos votos válidos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A senadora eleita Bia Kicis (PL-DF) foi à casa que serve de quartel-general para a campanha do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na noite deste domingo (4/10), já ao final da contagem dos votos do primeiro turno eleitoral.

Com 100% das urnas apuradas, Kicis foi eleita pela primeira vez ao Senado Federal, com 27,44% dos votos válidos, e ficou abaixo apenas de Michelle Bolsonaro (PL-DF), que registrou 29,05%, na mesma contagem. As duas herdam duas cadeiras do Distrito Federal para a Casa Alta nos próximos oito anos.

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Já o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estava com 47,94%, com pouco mais de 90% das urnas apuradas, com mais de 4 milhões de votos de diferença para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparecia com 44,09%, por volta das 20h30 (horário de Brasília). Ambos devem seguir para o segundo turno.

A senadora eleita não conversou com a imprensa na chegada ao QG de Flávio. Mais cedo, ela disse que queria trabalhar pela pacificação do país caso fosse eleita. A declaração foi no Colégio Mackenzie, no Lago Sul, onde Michelle Bolsonaro também votou.

“Meu sonho é pacificar o Brasil. Para isso, o Supremo Tribunal Federal precisa atuar dentro do desenho constitucional e não atropelando os outros poderes, perseguindo pessoas e fazendo atividade política partidária”, declarou a senadora eleita.