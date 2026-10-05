Três ex-ministras de Lula se elegem deputadas federais

Três ex-ministras do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiram, neste domingo (4/10), uma cadeira na Câmara dos Deputados, a partir de 2027. Anielle Franco (PT-RJ), Nísia Trindade (PT-RJ) e Sônia Guajajara (PSol-SP), que comandaram, respectivamente, os ministérios da Igualdade Racial, da Saúde e dos Povos Indígenas, foram eleitas para a próxima legislatura.
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As três fazem parte do grupo de antigos integrantes do primeiro escalão do governo que deixaram os cargos para entrar na disputa eleitoral. Pela legislação, ocupantes de funções públicas que pretendem concorrer precisam se afastar dentro do prazo de desincompatibilização previsto para o ano da eleição: seis meses antes do primeiro turno.
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Anielle e Nísia se elegeram pelo Rio de Janeiro, enquanto Sônia por São Paulo. Elas estão entre os seis ex-ministros do governo Lula que conquistaram mandato de deputado federal nas urnas.
A eleição também marca a continuidade das três na vida pública por outra frente. Anielle esteve à frente da Igualdade Racial, Nísia comandou a Saúde e Sônia ocupou o Ministério dos Povos Indígenas antes de deixarem a Esplanada para disputar o pleito de 2026.
Ex-ministras que ficaram de fora
Outras mulheres que integraram o governo Lula não conseguiram se eleger neste domingo. Gleisi Hoffmann (PT-PR), Marina Silva (Rede-SP) e Simone Tebet (PSB-SP) disputaram vagas no Senado, mas terminaram fora das duas posições que garantiam mandato.
Gleisi ficou em quarto lugar no Paraná. Em São Paulo, Simone encerrou a disputa na terceira colocação, enquanto Marina terminou em quarto.
Estadual
Macaé Evaristo (PT), ex-ministra dos Direitos Humanos, foi a única entre os integrantes do grupo a disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ela conquistou mandato de deputada estadual em Minas Gerais.