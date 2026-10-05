PL amplia força no Congresso e Flávio Bolsonaro mira base para governar

Para o segundo turno, Flávio tenta atrair partidos e eleitores que ficaram fora da disputa presidencial - (crédito: Vittor Sales/Divulgação)

O desempenho do PL nas eleições para o Congresso passou a ser usado por Flávio Bolsonaro como um dos argumentos da campanha no segundo turno. Em publicação nesta segunda-feira (5/10), o candidato afirmou que a nova composição do Legislativo cria condições para a aprovação de sua agenda caso seja eleito presidente.

“O Legislativo federal está configurado para um presidente como Flávio Bolsonaro”, escreveu nas redes sociais. O partido elegeu 121 deputados federais e 19 senadores, passando a ter as maiores bancadas das duas Casas a partir de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula reúne equipe para avaliar primeiro turno e definir estratégia de virada

Flávio associou o resultado à possibilidade de ampliar a chamada segurança jurídica e defendeu uma atuação conjunta com governos estaduais e municipais. Ao citar o combate ao narcoterrorismo, afirmou que a questão exigirá a participação de governadores e prefeitos, em um aceno que também alcança lideranças de outras siglas.

"Faço o compromisso de sempre colocar o povo acima de qualquer questão partidária, pois, por exemplo, o combate efetivo ao narcoterrorismo tem que ser feito em conjunto com governadores e prefeitos", escreveu.

Leia também: Valdemar convoca eleitos do PL para alinhar apoio a Flávio

A composição do Congresso, no entanto, não significa que o PL terá sozinho maioria para aprovar todas as propostas. Partidos como União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB continuarão com peso nas negociações no Legislativo.

A movimentação ocorre paralelamente às conversas para o segundo turno. Flávio tenta atrair partidos e eleitores que ficaram fora da disputa presidencial, enquanto Tarcísio de Freitas, reeleito governador de São Paulo pelo Republicanos, participa hoje de uma reunião com o candidato em Brasília para discutir a estratégia da nova etapa da campanha.