Articulador do fim da escala 6x1, Rick Azevedo é eleito deputado federal

Vida Além do Trabalho (VAT)surgiu em setembro de 2023, após Rick Azevedo, fundador do movimento, publicar um vídeo no TikTok - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rick Azevedo (Psol), de 32 anos, um dos principais nomes do movimento pelo fim da escala 6x1, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro neste domingo (4/10). Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 191.371 votos e terminou como o segundo candidato mais votado do estado.

Rick ficou atrás apenas de Dr. Luizinho (PP), reeleito com 213.904 votos. O novo deputado conquistou 2,16% dos votos válidos e assumirá uma das 46 cadeiras destinadas ao Rio na Câmara em fevereiro de 2027.

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Antes de entrar para a política, Rick trabalhou por 12 anos como balconista de farmácia e trabalhava na escala 6x1. A experiência virou bandeira política e ganhou projeção nas redes sociais, onde ele começou a defender uma jornada de trabalho com mais dias de descanso.

A mobilização deu origem ao movimento Vida Além do Trabalho (VAT), fundado por Rick e voltado à redução da jornada. A discussão ganhou espaço no Congresso e se tornou uma das principais pautas associadas ao agora deputado eleito.

Após a confirmação do resultado, Rick afirmou nas redes sociais que pretende levar a defesa do fim da escala 6x1 para o mandato. “Ontem, vocês elegeram o primeiro balconista de farmácia do Congresso Nacional. Passei 12 anos na escala 6x1, trabalhando em pé, engolindo cansaço e vendo a vida ficar para depois”, escreveu.

Ele também disse que não pretende esperar a posse para continuar a mobilização. Nesta segunda-feira (5/10), afirmou que estará no Senado para cobrar o avanço da proposta.

“Quem está exausto não pode esperar pela minha posse. Essa luta começou quando eu ainda estava atrás de um balcão e vai continuar com toda a força que vocês me deram nas urnas”, declarou.