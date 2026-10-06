Em Goiânia, Flávio diz que usará maioria no Congresso para mudar Constituição

Flávio Bolsonaro (PL) durante evento com apoiadores em Goiânia (GO), nesta terça-feira (6/10) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Goiânia — O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou de evento com apoiadores, nesta terça-feira (6/10), em Goiânia (GO). Na ocasião, ele recebeu apoio de políticos da região, incluindo o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o atual mandatário, Daniel Vilela (MDB).

Ao falar da maioria conquistada pelo PL no Senado e na Câmara para 2027, ressaltou que pretende usar esse cenário para “mudar a Constituição” e emplacar aliados na Presidência das duas Casas.

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“Com maioria no Senado para fazer o presidente do Senado, com maioria na Câmara para fazer o presidente da Câmara. Para a gente mudar a Constituição, para a gente redemocratizar esse país, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição”, disse.

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Flávio iniciou seu discurso dizendo que, ao ser eleito, buscará atrair investimentos para o estado. “Vilela, conte comigo. Vamos estender um tapete verde e amarelo para trazer investimentos para Goiás”, afirmou.

Quando os apoiadores gritaram por Caiado como seu ministro da Segurança, Flávio desconversou, mas citou uma convergência entre ambos. “Esse apoio é mais que política, é sentimental. Temos vários pontos convergentes. Esse rol de critérios programáticos, ele sabe que concordamos 115% do que está aqui”, disse.

Crime organizado

O candidato do PL também defendeu um combate duro contra o crime organizado e prometeu a construção de meio milhão de presídios, além do aumento de pena de faccionados, que pretende declarar como terroristas.

“Se tem uma coisa que vamos fazer é arregaçar com vagabundo”, disse. Ele também defendeu um “tesouraço nos direitos de vagabundos”, a redução da maioridade penal e punições para agressores de mulheres.

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Ainda durante seu discurso, Flávio afirmou que, com o apoio de Caiado, vai “encerrar a Era do Lula”. “Acabou para o PT, vamos ganhar essa eleição”, disse a apoiadores.

Ao final do discurso, Flávio pediu que a população se mantenha mobilizada e buscou combater a abstenção nas urnas. “Não vamos desmobilizar. Não deixem de ir votar no dia 25”, afirmou. “Vamos vencer com um placar histórico”.

Durante o evento, Caiado e Vilela prometeram uma mobilização histórica no estado em apoio a Flávio. “Proporcionalmente, a gente vai dar a maior vitória a Flávio nesta eleição. Mobilização vai ser em tempo integral”, disse Caiado.