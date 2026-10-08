Eduardo Bolsonaro reage à decisão de Moraes: "Tumultua o país"

Reação ocorreu após Moraes determinar a expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (8/10), para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A reação ocorreu após o magistrado determinar a expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo.

Em postagem feita nas próprias redes, Eduardo citou "o claro recado de basta dado pelas urnas", referindo-se à vitória de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT), no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

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Além disso, afirmou que Moraes "tumultua o país" com a decisão, a qual chamou de "arbitrária, inoportuna e inócua". Em seguida, disse acreditar que o único efeito da medida, tomada "deliberadamente no meio do processo eleitoral", é o de "acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país".

Eduardo, no fim do texto, ainda celebra que, "felizmente", a eleição de Flávio Bolsonaro como presidente, de acordo com ele, restaurará a "normalidade no Brasil".

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Por unanimidade, Eduardo Bolsonaro foi condenado pela 1ª turma do STF por utilizar, tanto de forma ilícita e dolosa, a própria função de deputado federal para articular sanções de autoridades estrangeiras contra membros integrantes do Judiciário e o procurador-geral da República.

Além disso, Moraes também determinou o cancelamento dos passaportes brasileiros de Eduardo. Da mesma forma, a adoção de providências para a perda imediata do cargo do '03' de escrivão da Polícia Federal.

Veja o texto completo e a postagem feita por Eduardo Bolsonaro:

"NOTA À IMPRENSA

Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua, uma vez que os Estados Unidos já deixaram claro que não cumprem decisões delirantes dessa natureza.

O único efeito prático desse ato, tomado deliberadamente no meio do processo eleitoral, é acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país. Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil.

Eduardo Bolsonaro".

NOTA À IMPRENSA Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua, uma vez que os Estados Unidos já deixaram claro que não cumprem decisões delirantes dessa natureza. O único efeito prático desse ato, tomado deliberadamente no meio do processo eleitoral, é acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país. Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil. Eduardo Bolsonaro — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 8, 2026