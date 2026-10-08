Eduardo Paes reconhece derrota no Rio e diz que respeitará decisão da Justiça

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi às redes nesta quinta-feira (8/10) reconhecer a derrota nas eleições para o governo do estado. A declaração acontece após a decisão da Justiça Eleitoral de anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), dando a vitória a Douglas Ruas (PL).

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“No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno”, afirma em nota. “Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia”.

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O candidato agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores que votaram nele e apoiaram suas propostas. Paes também fez um agradecimento especial aos eleitores da capital fluminense pela vitória na cidade, onde governou por quatro mandatos. "A eleição termina, mas meu amor pelo RJ e meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos", diz.

Na publicação, o prefeito mencionou acompanheira de chapa, Jane Reis, aos partidos aliados, prefeitos, lideranças políticas, militantes e voluntários que participaram da campanha. Ele também mencionou o apoio da família e agradeceu a Deus pela saúde e força para enfrentar o desafio eleitoral.