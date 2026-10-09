Entenda as regras de inelegibilidade por abuso das redes sociais

O Tribunal Superior Eleitoral consolidou parâmetros rigorosos para barrar candidaturas que ultrapassam os limites legais na internet. Ao julgar a situação de Pablo Marçal, o plenário da corte eleitoral rejeitou por unanimidade o registro com base em questões de filiação partidária fora do prazo legal e em condenações por abuso dos meios de comunicação social, relacionadas a práticas como a remuneração de seguidores em concursos de cortes para amplificar sua presença digital.

O caso reforça a aplicação direta da Lei Complementar nº 64 de 1990 ao ambiente virtual. A legislação prevê a perda dos direitos políticos por oito anos para quem utiliza canais de comunicação de forma desproporcional para obter vantagens na disputa eleitoral. Plataformas digitais, canais de vídeo e perfis de grande alcance recebem agora o mesmo tratamento jurídico dispensado à televisão e ao rádio.

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Critérios para caracterizar o excesso digital

A Justiça Eleitoral avalia a gravidade da conduta para determinar a perda da elegibilidade. Não basta apenas a ocorrência de uma irregularidade pontual: o ato precisa comprometer o equilíbrio entre os concorrentes ou afetar a legitimidade do processo eleitoral.

Os julgamentos recentes no tribunal consideram diversos fatores para comprovar a prática ilícita:

alcance massivo e impulsionamento irregular de publicações durante o período pré-eleitoral;

monetização desregulada e estratégias financeiras para amplificar a visibilidade de conteúdos de autopromoção;

produção coordenada de desinformação para desqualificar adversários ou colocar sob suspeita o sistema de votação;

uso de redes artificiais, disparos em massa e automação para simular engajamento orgânico.

Equiparação das redes aos veículos tradicionais

A jurisprudência atual do tribunal equipara criadores de conteúdo e figuras públicas a gestores de veículos tradicionais de comunicação quando o alcance de suas contas interfere no pleito. A corte entende que o potencial lesivo de publicações virais pode superar o impacto da imprensa tradicional, especialmente pela velocidade de circulação.

A punição atinge tanto quem produz quanto quem financia ações coordenadas na rede. Quando a decisão transita em julgado ou parte de um órgão colegiado, a inelegibilidade começa a contar imediatamente, inviabilizando qualquer registro eleitoral pelo prazo determinado pela legislação complementar.

Candidatos com pendências judiciais dessa natureza enfrentam a rejeição sumária de seus pedidos de registro nos cartórios e tribunais regionais. O sistema processual eleitoral cruza as condenações colegiadas e impede a homologação da candidatura antes mesmo do início oficial da propaganda gratuita.

O escrutínio sobre o comportamento nas redes sociais ganha peso equivalente ao controle de gastos financeiros e ao uso da máquina pública. Estratégias de guerrilha digital e impulsionamento artificial deixam de configurar apenas propaganda irregular e passam a custar o próprio direito de disputar mandatos políticos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.