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Caso Master

Fachin diz a Andrei que todas as citações a ministros devem ser enviadas ao STF

Reunião realizada na sede da Corte firmou orientações para atuação da Polícia Federal no caso do Banco Master

Fachin se reúne com diretor da PF para discutir menções a ministros no caso Master - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Fachin se reúne com diretor da PF para discutir menções a ministros no caso Master - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que todas as citações a ministros que forem identificadas no caso do Banco Master “devem ser enviadas, sem exceção” à Corte. A determinação ocorreu nesta terça-feira (13/10), durante reunião realizada a portas fechadas. Além disso, Fachin afirmou que as informações devem ter caráter “estritamente descritivo”.

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“O presidente esclareceu que a eventual realização de atos de investigação de ministro depende de autorização do Plenário da Corte, observadas as disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Ressaltou que a autoridade policial tem o dever de encaminhar todas as menções encontradas sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo”, destacaram o Supremo e a PF, em nota conjunta.

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Na reunião, foi ressaltado que a abertura de investigação contra ministros será decidida pelo plenário. “Uma vez apresentados os elementos necessários, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ouvida a Procuradoria-Geral da República (PGR), pode deliberar nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/1979”, ressalta o texto da nota.

INSS e Master

O Supremo também destacou que, no encontro, foram abordados aspectos das investigações relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Banco Master, com especial atenção à observância das competências constitucionais, das garantias processuais e das atribuições próprias da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

“No ponto especificamente, a Presidência registrou que aguarda pronunciamento da Procuradoria-Geral da República na Petição (PET) 16704 para o fim de levar a efeito os encaminhamentos devidos, inclusive com relação a pedidos a serem analisados”, ressalta o texto.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 13/10/2026 19:28 / atualizado em 13/10/2026 19:38
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