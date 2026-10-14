Cotado para o Itamaraty, Eduardo Bolsonaro se encontra com Milei nos EUA

A aproximação entre as famílias Bolsonaro e Milei se intensificou durante a convenção que oficializou a candidatura de Flávio - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A aproximação de Eduardo Bolsonaro com lideranças estrangeiras deve ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira (14/10). O ex-deputado federal participará, em Washington, de um evento ao lado do presidente argentino Javier Milei, em um momento em que seu nome passou a ser associado ao comando do Ministério das Relações Exteriores caso o irmão, Flávio Bolsonaro (PL), vença a eleição presidencial.

Eduardo e Milei estarão entre os convidados de honra da Official Hispanic Heritage Gala, promovida pela plataforma Latino Wall Street em parceria com o La Derecha Diario. A participação dos dois foi anunciada nas redes sociais.

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O evento é organizado também pelo veículo fundado pelo estrategista digital argentino Fernando Cerimedo. Ele está preso na Bolívia e é acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio, enriquecimento ilícito e outras irregularidades.

A presença conjunta ocorre em meio a uma relação política já consolidada entre Milei e a família Bolsonaro. O presidente argentino participou, no fim de julho, da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

Na ocasião, Milei fez ataques a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se referiu ao presidente brasileiro como "o prisioneiro". A declaração aprofundou o desgaste entre os governos de Brasil e Argentina.

Relação entre os dois países segue estremecida

Desde então, a crise diplomática permanece sem solução. O Brasil continua sem embaixador em Buenos Aires, enquanto o governo argentino também não mantém seu principal representante diplomático em Brasília.

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As divergências entre Lula e Milei seguem aparecendo publicamente. O argentino continua criticando o presidente brasileiro quando questionado sobre ele, enquanto Lula costuma rebater o modelo econômico adotado pelo governo de Buenos Aires.

O apoio de Milei a Flávio Bolsonaro durante a campanha presidencial adicionou ainda um componente eleitoral à relação entre os dois países, aproximando o governo argentino da candidatura do PL.

Eduardo mira estrutura diplomática

Ao mesmo tempo em que amplia contatos internacionais, Eduardo Bolsonaro também passou a se movimentar em torno da estrutura da diplomacia brasileira.

Segundo apuração da CNN, o ex-deputado vem buscando informações sobre a composição do Itamaraty e sobre as funções exercidas por integrantes do corpo diplomático. O objetivo seria entender "quem é quem" e "quem faz o que" dentro do ministério.

A movimentação ocorre enquanto Eduardo é apontado como possível ministro das Relações Exteriores em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Até o momento, porém, não há definição oficial sobre qual cargo ele ocuparia caso o irmão vença a disputa pelo Planalto.