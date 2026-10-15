Datafolha divulga nesta quinta nova pesquisa para presidente no 2º turno

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (15/10) nova pesquisa pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. O levantamento mede a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que concorrem ao Palácio do Planalto na votação marcada para o domingo, 25 de outubro. Os resultados estarão disponíveis no site do Correio, por volta das 18h45.

A pesquisa foi realizada entre terça-feira (13/10) e hoje, com 2.520 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A., responsável pelo jornal Folha de S.Paulo, e custou R$ 384.552.

O que a pesquisa vai avaliar

Além da intenção de voto espontânea e estimulada, o questionário investiga o grau de certeza dos eleitores sobre a escolha e a possibilidade de mudar de candidato até o dia da votação. O instituto também pergunta em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum, para medir a rejeição a Lula e Flávio Bolsonaro.

Outro ponto abordado são as razões que levam à escolha de um candidato. Os entrevistados são questionados se votam por considerar determinado nome a melhor opção ou principalmente para evitar a vitória do adversário. A pesquisa também pergunta quem eles acreditam que vencerá o segundo turno, independentemente da própria preferência.

O levantamento inclui ainda a avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre os principais problemas do país. O questionário aborda o voto no primeiro turno, a escolha feita nas eleições presidenciais de 2022, o posicionamento político dos entrevistados e a relação com programas sociais, como o Bolsa Família.

Propostas e cenário político

O Datafolha também apura a opinião dos eleitores sobre temas institucionais e propostas em debate na política brasileira. Entre os assuntos estão a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandatos fixos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a limitação de decisões individuais de integrantes da Corte.

O questionário inclui perguntas sobre mudanças nas regras de mandato e reeleição para presidente e governadores, além de questões sobre a percepção da polarização política e o apoio à democracia. A pesquisa também aborda a intenção de comparecer às urnas no segundo turno.

Os resultados devem oferecer um retrato das intenções de voto e das opiniões dos eleitores a dez dias da votação.