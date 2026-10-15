Flávio Bolsonaro registra 44% contra 42% de Lula, diz pesquisa Indexa

Flávio Bolsonaro e Lula em simulação de segundo turno, cenário abordado por pesquisa Indexa/Broadcast - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44% das intenções de voto contra 42% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em simulação estimulada de segundo turno. Os números constam na pesquisa Indexa/Broadcast, divulgada nesta quinta-feira (15/10). Com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, o resultado indica empate técnico.

Entre os participantes, 8% declararam que não iriam votar, 4% optaram por voto em branco ou nulo e 2% não souberam ou permaneceram indecisos. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro reúne 51% das preferências, contra 49% de Lula.

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O estudo é o primeiro da Indexa/"Broadcast" realizado para o segundo turno. Em 30 de setembro, sondagem anterior ao primeiro turno apontava o presidente com 43% frente a 42% do senador. O levantamento representa o quarto trabalho publicado pela parceria firmada entre a Indexa Pesquisas e o "Broadcast", sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Divisões por perfil e região

O recorte por sexo indica preferências opostas: entre as mulheres, o presidente registra 46,6% e o senador marca 40,2%. No eleitorado masculino, Flávio Bolsonaro pontua 47,3%, enquanto Lula soma 37,1%.

Os índices regionais apresentam o seguinte cenário:

Nordeste: Lula atinge 52,1% contra 35,4% de Flávio Bolsonaro.

Sul: o senador alcança 49,2% ante 32,1% do presidente.

Centro-Oeste: o candidato do PL marca 58,9% e Lula obtém 27,2%.

Sudeste: Flávio Bolsonaro tem 43,7% e o petista registra 41%.

Norte: ambos anotam empate numérico com 46,1%.

Na segmentação religiosa, Lula soma 54,2% entre católicos, grupo em que Flávio Bolsonaro tem 26,3%. No público evangélico, o senador chega a 81,3% contra 13,6% do atual presidente.

Por faixa de renda domiciliar:

Até dois salários mínimos: Lula lidera com 45,8% diante de 36,2% do adversário.

De dois a cinco salários mínimos: Flávio Bolsonaro registra 44,5% contra 41,7%.

Mais de cinco salários mínimos: o senador marca 49,7% ante 38,9% do petista.

Consolidação do voto e metodologia

Questionados sobre a decisão na urna, 87% responderam que a escolha está definida e 11% avaliaram que podem mudar de opinião. Os percentuais são idênticos nas duas candidaturas: 91% declaram voto consolidado e 8% consideram a possibilidade de alteração.

A pesquisa Indexa/"Broadcast" ouviu 2.000 eleitores por telefone entre 13 e 14 de outubro de 2026. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos porcentuais, com índice de confiança de 95%. O protocolo do estudo no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-04629/2026.

Com informações da Agência Estado*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.