Flávio analisa Datafolha e afirma estar "muito à frente" de Lula

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) analisou o resultado da pesquisa DataFolha, divulgada na última quinta-feira (15/10). Para ele, se está à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa, quer dizer que está muito mais à frente, tendo em vista o erro da previsão feita no primeiro turno.
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O senador fez a declaração sobre a pesquisa em tom de comemoração, durante uma live feita em seu canal de YouTube com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do senador eleito do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PP).
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"Hoje [16/10] saiu mais uma pesquisa DataFolha, dando Flávio Bolsonaro na frente de Lula. Se a gente está na frente no DataFolha, você já sabe [em alusão a uma vitória]. A DataFolha errou, se não me engano, mais de cinco ou sete pontos o nosso número no primeiro turno. Se a gente está na frente no DataFolha, pode ter certeza que é muito mais à frente", afirmou o candidato.
Durante o momento, Flávio ainda aproveitou para atacar o rival no pleito. Segundo ele, Lula está em "desespero total", prometendo o que "não vai entregar".
"(...) Mesmo com essas promessas vazias e mentiras mentirosas que o Lula está fazendo no desespero total, para tentar enganar muita gente, com coisa que todos nós sabemos que ele não vai entregar" disse o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro.
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria